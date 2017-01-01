Бой Кличко – Джошуа признан лучшим в 2017 году по версии IBF
Международная боксерская федерация (IBF) признала поединок Энтони Джошуа и Владимира Кличко лучшим в 2017 году, сообщает ресурс Р-Спорт, ссылаясь на пресс-релиз организации.
В поединке на лондонском стадионе Уэмбли, который состоялся в апреля прошлого года Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде и забрал пояса по версиям WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе.
Отметим, что бой против Джошуа стал последним в карьере Кличко.
Также IBF наградит Энтони Джошуа, Геннадия Головкина и британского легковеса Ли Селби чемпионскими перстнями, которые вручаются за три и более успешных защит титула организации. Церемония, где и пройдет награждение боксеров состоится 30-го мая в Италии.
Ранее издание ESPN назвало пятый раунд боя Кличко – Джошуа лучшим в 2017 году.
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