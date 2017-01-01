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Бой Кличко – Джошуа признан лучшим в 2017 году по версии IBF

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В апреля 2017 года Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом.
Бой Кличко – Джошуа признан лучшим в 2017 году по версии IBF
Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) признала поединок Энтони Джошуа и Владимира Кличко лучшим в 2017 году, сообщает ресурс Р-Спорт, ссылаясь на пресс-релиз организации. 

В поединке на лондонском стадионе Уэмбли, который состоялся в апреля прошлого года Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде и забрал пояса по версиям WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе. 

Отметим, что бой против Джошуа стал последним в карьере Кличко.

Также IBF наградит Энтони Джошуа, Геннадия Головкина и британского легковеса Ли Селби чемпионскими перстнями, которые вручаются за три и более успешных защит титула организации. Церемония, где и пройдет награждение боксеров состоится 30-го мая в Италии.

Ранее издание ESPN назвало пятый раунд боя Кличко – Джошуа лучшим в 2017 году. 

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Энтони Джошуа, IBF
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