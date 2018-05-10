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Ломаченко сравнил ночь бокса с зимней рыбалкой

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Василий пообещал вернуться с очередным трофеем.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко обратился к болельщикам и призвал всех смотреть бой против обладателя титула WBA в легком дивизионе Хорхе Линареса.

"Вы знаете, есть зимняя рыбалка, а есть просмотр бокса по ночам. И то, и другое дело не совсем комфортное, но приносит удовольствие. В ночь с 12 на 13 мая я постараюсь порадовать Вас и вернуться в Украину с очередным трофеем", – сказал Ломаченко в видеообращении.

Поединок состоится в субботу, 12 мая, в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

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