Паркер станет претендентом на пояса Джошуа в течении года – промоутер

Промоутер Джозефа Паркера уверен, что зрители хотят увидеть реванш его клиента против Энтони Джошуа.

Промоутер Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс рассказал о стратегии, с помощью которой его клиент в течении года стан претендентом на чемпионский бой против Энтони Джошуа, где на кону будут стоять титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.

"Если мы будем придерживаться той же схеме, как изначально – часто драться, поддерживать активность в его спортивной карьере, платить пошлины для санкционирования боев, побеждать, то мы станем претендентами в течение года.

Люди думают это какое-то колдовство вуду, что для этого нужно отправить в Колумбию большую сумку, доверху набитую деньгами или что-то вроде этого. Нет, ты просто выбираешь хорошего оппонента, побеждаешь его и снова возвращаешься в строй... Мне кажется, что фанаты хотят еще раз увидеть бой Джошуа против Паркера", – приводит слова Хиггинса ресурс Fightnews.com со ссылкой на телепрограмму Newshub.

Напомним, то Джозеф Паркер вначале апреля решением судей проиграл Энтони Джошуа. Отметим, что новозеландец – первый боксер, который выстоял все 12 раундов против Джошуа.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что вероятность его боя с Деонтеем Уайлдером в этом году равна 95%.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!