Где пройдет бой Усик – Гассиев? Это тайна, покрытая тьмой – промоутер Бриедиса

Промоутер Майриса Бриедиса уверен, что Александр Усик не поедет в Россию боксировать против Мурата Гассиева.

Промоутер экс-чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Майриса Бриедиса Альберт Сиеста не понимает, как организаторы WBSS намерены проводить бой Усик – Гассиев летом в Саудовской Аравии, а также считает, что украинский боксер не поедет в Россию на финальный бой.

"Бриедис сейчас отдыхает, ничего не делает, поддерживает форму. Никто ничего не знает, не понятно, кто будет соперником. WBSS немного потерялась, никто не знает, что происходит, но я думаю, что в течении пары недель мы все узнаем: кто дерется, где дерется, когда дерется. В Джидде 15 мая начинается Рамадан, а это значит, что месяц точно никто ничего делать не будет, это я гарантирую.

Я очень удивлюсь если бой пройдет в России, потому что я конкретно знаю, по чуйке своей, что Саша Усик в Россию не поедет, однако он любит цифру семнадцать и если там семнадцать (семнадцать миллионов долларов – прим. ред) заплатят, он может быть поедет.

Я думаю, что бой Усик – Гассиев придется ждать. Рамадан, чемпионат мира по футболу, жарища неимоверная. Не знаю, как они все это будут делать в Джидде, посмотрим... Сейчас – это тайна, покрытая тьмой", – сказал Сиеста в комментарии YouTube-каналу Luckypunchnet.

Напомним, что Майрис Бриедис уступил Александру Усику в полуфинале WBSS, однако латвийца назначили запасным боксером на финальный бой. Поединок Усик – Гассиев изначально должен был состоятся 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), но из-за травмы украинца бой перенесли на лето.

В свою очередь Россия подала заявку на проведение боя 22-го июля.

Ранее сообщалось, что Усик поддержит Ломаченко в бою с Линаресом.

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