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Кличко: Решение об уходе было самым сложным в моей жизни

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Владимир Кличко рассказал, как принял решение завершить карьеру.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко назвал причины, почему не согласился на реванш с Энтони Джошуа.

"То, как я действовал в боксе, находило отражение в моей жизни. Я всегда должен был быть уверен, что всё находится на своих местах. Я знал, что мои акции даже выросли после поражения по какой-то странной причине, но решение об уходе было самым сложным в моей жизни. 

В течение 27 лет я занимался этим, а потом просто осознал, что нужно заканчивать. Я сказал себе, что нужно принять решение, и в один день я был готов согласиться на реванш, однако на следующий день я уже сказал себе подождать с этим. Нужно быть честным с самим собой и понимать, что нужно", - цитирует Кличко Daily Express.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко презентует книгу о стратегии развития.

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Теги: Владимир Кличко, Энтони Джошуа, бокс, ринг
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