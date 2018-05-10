Ломаченко – Линарес: яркое промо видео к бою
Промоутерская компания Golden boy представила промо ролик к бою Ломаченко – Линарес.
Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко попытается отобрать титул WBA в легком весе у венесуэльца Хорхе Линареса.
Поединок состоится в субботу, 12 мая, в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.
Промоутерская компания Golden boy, которая ведет дела Линареса, подготовила промо ролик, посвященный поединку, где показаны самые яркие моменты боев обоих боксеров.
Ранее сообщалось, что телеканал Интер создал промо ролик для боя Ломаченко – Линарес.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Ломаченко – Линарес, которая будет доступна 13 мая с 02:00.
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил