Ломаченко – Линарес: яркое промо видео к бою

Промоутерская компания Golden boy представила промо ролик к бою Ломаченко – Линарес.

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко попытается отобрать титул WBA в легком весе у венесуэльца Хорхе Линареса.

Поединок состоится в субботу, 12 мая, в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Промоутерская компания Golden boy, которая ведет дела Линареса, подготовила промо ролик, посвященный поединку, где показаны самые яркие моменты боев обоих боксеров.

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) 9 Май 2018 в 11:38 PDT

Ранее сообщалось, что телеканал Интер создал промо ролик для боя Ломаченко – Линарес.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Ломаченко – Линарес, которая будет доступна 13 мая с 02:00.

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