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Ломаченко – Линарес: яркое промо видео к бою

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Промоутерская компания Golden boy представила промо ролик к бою Ломаченко – Линарес.
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
instagram.com/jorgelinares

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко попытается отобрать титул WBA в легком весе у венесуэльца Хорхе Линареса.

Поединок состоится в субботу, 12 мая, в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Промоутерская компания Golden boy, которая ведет дела Линареса, подготовила промо ролик, посвященный поединку, где показаны самые яркие моменты боев обоих боксеров.

Ранее сообщалось, что телеканал Интер создал промо ролик для боя Ломаченко – Линарес.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Ломаченко – Линарес, которая будет доступна 13 мая с 02:00.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс
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