"Пакмэн" проявил гостеприимство на Филиппинах, когда узнал о прибытии Флойда.

12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, завершивший спортивную карьеру, получил приглашение от бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо сыграть в баскетбол.

"Я позвонил Флойду, поприветствовал его на Филиппинах и пожелал наслаждаться отдыхом в нашей стране. Заодно я пригласил его сыграть в баскетбол, если он захочет", – сказал Пакьяо Unang Balita.

Отметим, что до приезда на Филиппины Мейвезер-младший уже посетил Сингапур, Индонезию и Таиланд.

Напомним, что следующий бой Пакьяо проведет 14 июля в Куала-Лумпуре с аргентинцем Лукасом Матиссе (39-4, 36 КО). На кону поединка будет стоять титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе.

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