Ломаченко: Пока не знаю, как буду выглядеть в новой для себя категории

Бой с Линаресом для Ломаченко – очередная ступень, чтобы внести свое имя в историю мирового бокса.

Украинский чемпион во втором полулегком весе Василий Ломаченко сказал, что только после боя с Линаресом решит, в какой категории будет продолжать карьеру.

"Пока не знаю, как буду выглядеть в новой для себя категории. В субботу будет понятно. Были спарринги, но они ничего не значат, посмотрим, как будет в реальном бою.

По результату боя с Линаресом станет понятно, как будем двигаться дальше, какие бои мне могут предложить в этой весовой категории. Потом и подумаем, в каком весе продолжать карьеру.

Я говорил давно, что хочу внести свое имя в историю мирового бокса. Я пытаюсь это сделать, и бой с Линаресом является следующей ступенью.

Не думаю, что бой будет легким. Линарес сказал, что не собирается сдаваться? Тем интереснее для всех нас", - заявил Ломаченко в интервью Fight Hub TV.

Поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотри, как украинец провел открытую тренировку накануне поединка. Также нашего спортсмена в Нью-Йорке поддержит его кум Александр Усик.

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