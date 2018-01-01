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Ковалев – Альварес: стала известна дата боя

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Организаторы поединка Ковалев – Альварес определились с датой и местом боя.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет свой следующий бой с претендентом на титул Элейдером Альваресом.

По информации BoxingScene, поединок пройдет 4 августа в городе Атлантик-Сити.

Ранее сообщалось о том, что следующим соперником россиянина станет Маркус Браун, однако тот дважды за последнее время был подвергнут аресту по подозрению в домашнем насилии.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, бой, Элейдер Альварес
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