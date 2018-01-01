Фьюри впечатлил своей формой за месяц до возвращения на ринг
Тайсон Фьюри сбросил 50 кг при подготовке к бою.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выложил у себя в Instagram фото демонстрирующие его новую форму.
На фото видно, как выглядит Тайсон, который с момента возобновления тренировок сбросил уже более 50 килограммов лишнего веса.
“I want to inspire others. There are a lot of people out there with mental health problems, so if I can come back, they can too.” - @Tyson_Fury #HesBack pic.twitter.com/apkJe99JFx— Frank Warren (@frankwarren_tv) 9 мая 2018 г.
Напомним, что ближайший поединок Фьюри должен пройти в Манчестере 9 июня. Его соперник по-прежнему остается неизвестным.
Ранее Фьюри заявил, что может победить любого соперника.
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