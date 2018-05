Фьюри впечатлил своей формой за месяц до возвращения на ринг

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выложил у себя в Instagram фото демонстрирующие его новую форму.

На фото видно, как выглядит Тайсон, который с момента возобновления тренировок сбросил уже более 50 килограммов лишнего веса.

“I want to inspire others. There are a lot of people out there with mental health problems, so if I can come back, they can too.” - @Tyson_Fury #HesBack pic.twitter.com/apkJe99JFx