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Фьюри впечатлил своей формой за месяц до возвращения на ринг

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Тайсон Фьюри сбросил 50 кг при подготовке к бою.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
instagram.com

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выложил у себя в Instagram фото демонстрирующие его новую форму.

На фото видно, как выглядит Тайсон, который с момента возобновления тренировок сбросил уже более 50 килограммов лишнего веса.

Напомним, что ближайший поединок Фьюри должен пройти в Манчестере 9 июня. Его соперник по-прежнему остается неизвестным.

Ранее Фьюри заявил, что может победить любого соперника.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс
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