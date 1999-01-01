Переключиться на мобильную версию

Ломаченко в бою с Линаресом поборется за особый пояс WBA

Комментариев: 0
Всемирная боксерская ассоциация представила особый пояс на бой Василий Ломаченко — Хорхе Линарес.
Особый пояс WBA к бою Ломаченко – Линарес
Особый пояс WBA к бою Ломаченко – Линарес
wbaboxing.com

На кону поединка между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом будет стоять особый особый чемпионский пояс WBA. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации.

На нем будут указаны дата и место проведения встречи, а также имена боксеров и их фотографии.

Напомним, что Хай-тэк может стать чемпионом мира в третьем для себя весовом дивизионе.

Поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотри, как украинец провел открытую тренировку накануне поединка. Также нашего спортсмена в Нью-Йорке поддержит его кум Александр Усик.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, бой, Хорхе Линарес, WBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь