Ломаченко в бою с Линаресом поборется за особый пояс WBA

Всемирная боксерская ассоциация представила особый пояс на бой Василий Ломаченко — Хорхе Линарес.

На кону поединка между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом будет стоять особый особый чемпионский пояс WBA. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации.

На нем будут указаны дата и место проведения встречи, а также имена боксеров и их фотографии.

Напомним, что Хай-тэк может стать чемпионом мира в третьем для себя весовом дивизионе.

Поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Смотри, как украинец провел открытую тренировку накануне поединка. Также нашего спортсмена в Нью-Йорке поддержит его кум Александр Усик.

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