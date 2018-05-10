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Владимир Кличко презентует книгу о стратегии развития

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Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Книжный арсенал" в Киеве.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко презентует книгу “Управление вызовами: стратегия прорывного развития“.

Мероприятие состоится 30 мая в 19:00 в Киеве в рамках фестиваля “Книжный арсенал“, который будет проходить в киевском музее “Мыстецкий арсенал“ с 30 мая по 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба музейного комплекса.

В книге, которую издал в Украине “Наш Формат“, детально описаны 12 принципов, наработанные украинцем на протяжении спортивной карьеры, которые помогут достичь успеха в любом деле.

Напомним, что в начале апреля стало известно, что бывший боксер получит степень доктора философии.

Ранее сообщалось, что Кличко назвал условия, при которых вернется на ринг.

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Теги: Владимир Кличко, книга, презентация, Киев, вне игры, бокс
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  10.05.2018, 12:53
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петенька
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