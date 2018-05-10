Усик поддержит Ломаченко в Нью-Йорке
Александр Усик отправился в Нью-Йорк, чтобы посетить поединок Линарес – Ломаченко.
Чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик улетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего соотечественника и просто друга Василия Ломаченко в важном для него бою с Хорхе Линаресом.
Напомним, что Хай-тэк может стать чемпионом мира в третьей для себя весовом дивизионе.
Поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.
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