Усик поддержит Ломаченко в Нью-Йорке

Александр Усик отправился в Нью-Йорк, чтобы посетить поединок Линарес – Ломаченко.

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик улетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего соотечественника и просто друга Василия Ломаченко в важном для него бою с Хорхе Линаресом.

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) 9 Май 2018 в 11:45 PDT

Напомним, что Хай-тэк может стать чемпионом мира в третьей для себя весовом дивизионе.

Поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

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