Линарес: Вот и увидим, из какого теста Ломаченко

Соперник украинца надеется продолжить свое победное шествие.

Хорхе Линарес заявил, что рассчитывает оставить у себя титул WBA в легком весе после противостояния с Василием Ломаченко:

"Я жажду победы. Хочу после боя с Ломаченко остаться чемпионом мира и продолжить свое победное шествие. Мне предстоит бой высочайшего уровня, этот поединок просто необходим для моей карьеры. Мне предстоит доказать, что Ломаченко не является неуязвимым. В субботу ему предстоит бой со мной. Вот и увидим, из какого теста он на самом деле сделан. Я верю в свои силы. Верю, что одержу победу. Я здесь ради победы, а не для того, чтобы сдаваться", – признался соперник украинца во время открытой тренировки в центре Нью-Йорка.

Наш боксер также поделился планами накануне титульного боя с Хорхе Линаресом.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

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