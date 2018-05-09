Переключиться на мобильную версию

Линарес: Вот и увидим, из какого теста Ломаченко

Комментариев: 0
Соперник украинца надеется продолжить свое победное шествие.
Хорхе Линарес и его титул WBA
Хорхе Линарес и его титул WBA
boxingscene.com

Хорхе Линарес заявил, что рассчитывает оставить у себя титул WBA в легком весе после противостояния с Василием Ломаченко:

"Я жажду победы. Хочу после боя с Ломаченко остаться чемпионом мира и продолжить свое победное шествие. Мне предстоит бой высочайшего уровня, этот поединок просто необходим для моей карьеры. Мне предстоит доказать, что Ломаченко не является неуязвимым. В субботу ему предстоит бой со мной. Вот и увидим, из какого теста он на самом деле сделан. Я верю в свои силы. Верю, что одержу победу. Я здесь ради победы, а не для того, чтобы сдаваться", – признался соперник украинца во время открытой тренировки в центре Нью-Йорка.

Наш боксер также поделился планами накануне титульного боя с Хорхе Линаресом.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, бой, Хорхе Линарес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь