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Ломаченко – Линарес: кто победит?

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Кто, по вашему мнению, окажется сильнее в титульном бою Линарес – Ломаченко.
Опрос: кто победит в бою Линарес – Ломаченко?
Опрос: кто победит в бою Линарес – Ломаченко?
boxingscene.com

Чемпион по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко 12 мая попробует отобрать титул WBA в легком весе у Хорхе Линареса.

Редакция iSport.ua решила поинтересоваться мнением читателей, кто, по вашему мнению, победит в данном поединке?

 

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, бой, Хорхе Линарес, опрос
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