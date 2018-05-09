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Ломаченко: Хочу вписать свое имя в историю бокса

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Украинец поделился планами накануне титульного боя с Хорхе Линаресом.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
boxingscene.com

Чемпион по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями перед боем за титул WBA в легком весе с Хорхе Линаресом.

"Я хочу вписать свое имя в историю бокса, а этот бой – необходимая для этого ступенька. Ведь для того, чтобы тебя помнили на века необходимо драться с чемпионами из разных весовых категорий. Не знаю, что мне предложит Линарес. Не могу сравнивать его с Ригондо. Планирую надолго оставаться на вершине бокса, сбрасывать обороты не намерен. Отдаю себе отчет в том, что Линарес – один из лучших бойцов дивизиона, а значит победить его будет совсем непросто", – рассказал украинец после открытой тренировки в центре Нью-Йорка.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, бой, Хорхе Линарес
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