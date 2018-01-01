Линарес показал, чем будет удивлять Ломаченко
Хорхе Линарес провел открытую тренировку перед боем с Василием Ломаченко.
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес из Венесуэлы провел открытую тренировку перед боем с украинцем Василием Ломаченко.
Тренировка состоялась на пересечении улиц 33rd Street и 8th Avenue, прямо перед легендарным спорткомплексом Madison Square Garden (Нью-Йорк, США), где и состоится бой.
Смотрите также фото и видео с тренировки Василия Ломаченко.
Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по Киеву.
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