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Линарес показал, чем будет удивлять Ломаченко

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Хорхе Линарес провел открытую тренировку перед боем с Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес из Венесуэлы провел открытую тренировку перед боем с украинцем Василием Ломаченко.

Тренировка состоялась на пересечении улиц 33rd Street и 8th Avenue, прямо перед легендарным спорткомплексом Madison Square Garden (Нью-Йорк, США), где и состоится бой.

Смотрите также фото и видео с тренировки Василия Ломаченко.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по Киеву.

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Теги: Хорхе Линарес, Василий Ломаченко, открытая тренировка, фото, видео
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