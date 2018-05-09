Ломаченко на улицах Нью-Йорка провел открытую тренировку
Василий Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Линаресом.
Ломаченко на улицах Нью-Йорка провел открытую тренировку
© boxingscene.com
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Ломаченко на улицах Нью-Йорка провел открытую тренировку
Василий Ломаченко
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Один из лучших боксеров мира, чемпион по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко провел открытую тренировку перед боем за титул WBA в легком весе против Хорхе Линареса.
Тренировка состоялась на пересечении улиц 33rd Street и 8th Avenue, прямо перед легендарным спорткомплексом Madison Square Garden (Нью-Йорк, США), где и состоится бой.
Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по Киеву.
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