Соперник Усика по финалу WBSS побоксировал с тенью в парке
Мурат Гассиев возобновил подготовку к финалу Всемирной боксерской суперсерии.
Пресс-служба Всемирной боксерской суперсерии опубликовала видео посредством социальной сети Twitter, на котором чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев "боксирует с тенью" в парке.
Gassiev never stops... 💪#WorkoutWednesday #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/oYPcFdVZ8x— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) May 9, 2018
Напомним, Мурат Гассиев – следующий соперник нашего Александра Усика. Их поединок в рамках финала WBSS был запланирован на 11 мая, однако из-за травмы украинца перенесен на лето.
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