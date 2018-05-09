Переключиться на мобильную версию

Соперник Усика по финалу WBSS побоксировал с тенью в парке

Комментариев: 0
Мурат Гассиев возобновил подготовку к финалу Всемирной боксерской суперсерии.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
instagram.com/murat_gassiev

Пресс-служба Всемирной боксерской суперсерии опубликовала видео посредством социальной сети Twitter, на котором чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев "боксирует с тенью" в парке.

Напомним, Мурат Гассиев – следующий соперник нашего Александра Усика. Их поединок в рамках финала WBSS был запланирован на 11 мая, однако из-за травмы украинца перенесен на лето.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Мурат Гассиев, тренировка, видео, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь