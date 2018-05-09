Соперник Усика по финалу WBSS побоксировал с тенью в парке

Мурат Гассиев возобновил подготовку к финалу Всемирной боксерской суперсерии.

Пресс-служба Всемирной боксерской суперсерии опубликовала видео посредством социальной сети Twitter, на котором чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев "боксирует с тенью" в парке.

Напомним, Мурат Гассиев – следующий соперник нашего Александра Усика. Их поединок в рамках финала WBSS был запланирован на 11 мая, однако из-за травмы украинца перенесен на лето.

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