Мейвезер поделился ожиданиями от боя Пакьяо – Матиссе

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший – о предстоящем поединке между Мэнни Пакьяо и Лукасом Матиссе.

12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, завершивший спортивную карьеру, ожидает интересного боя от обладателя титула чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Лукаса Матиссе с бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо 15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия).

"Это будет хороший поединок. Я ожидаю захватывающего боя. И Мэнни Пакьяо, и Лукас Матиссе относятся к числу великолепных боксеров, оба бывшие чемпионы мира, так что их поединок должен быть очень интересным", – сказал именитый американец ABS-CBN.

Ранее сообщалось о том, что президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум не исключает возможности проведения поединка Пакьяо – Ломаченко.

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