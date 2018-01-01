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Арум: Шансы на бой Пакьяо – Ломаченко еще есть

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Василий Ломаченко все же может выйти в ринг против именитого Мэнни Пакьяо.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который больше не работает с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, сообщил, что его бывший подопечный все же может провести бой против чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко.

"Когда мы работали с Мэнни, то он говорил мне о желании сразиться с Василием – вместо Лукаса Матиссе Пакьяо хотел драться летом 2018 года с Ломаченко. Мы обсуждали этот вопрос с Анатолием Ломаченко, но он предпочел сначала провести для сына бой в 135 фунтах – такой у него методичный подход. У Мэнни есть определенные трудности в выборе соперников, поскольку вокруг него слишком много советников, но шансы на бой Пакьяо – Василий Ломаченко еще есть", – цитирует промоутера BoxingScene.

Напомним, Василий Ломаченко свой следующий бой проведет с Хорхе Линаресом (12 мая), а Мэнни Пакьяо – с Лукасом Матиссе (15 июля).

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Теги: бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Мэнни Пакьяо
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