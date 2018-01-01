Василий Ломаченко и секреты его успеха

Имя украинского чемпиона не сходит с новостных полос, его называют лучшим и отказываются продолжать бои. В чем секрет быстрого и ловкого Ломаченко?

Бои Василия Ломаченко - всегда праздник для украинцев. Во-первых, приятно видеть, как Вася побеждает и поднимает наш флаг. Кажется, в этот момент, каждый из нас испытывает счастье, словно сам находился в ринге.

Во-вторых, мы знаем, что даже если вдруг победа будет не нашей, мы точно увидим красивый бокс. Качественный, честный и быстрый. Во всяком случае, со стороны Ломаченко.

Ему только исполнилось тридцать, а о нем знает весь мир. Он заявил о себе как об опасном и очень сложном сопернике. Его сравнивают с Мохаммедом Али, ставят в топы рейтингов, а легенды бокса называют его лучшим в мире.

То, что он не похож на остальных - понятно с первого просмотра хоть какого-нибудь его боя. То, что он творит в ринге - увидишь далеко не в любом боксерском поединке.

Что же за феномен - этот наш парень с таким простым для нас именем, искренней улыбкой и добрыми глазами?

Конечно, дело не только в таланте и способностях, к ним добавились ежедневный труд, характер и грамотный тренерский подход.

Итак, начнем с последнего - тренер. Всю жизнь Василия Ломаченко тренирует один человек - его отец. Анатолий Николаевич Ломаченко давно начал тренерскую карьеру, но позже стало ясно, что его главный боксер - это сын. Не без его помощи на счету Васи две золотые медали Олимпийских игр, внушительные 396 побед против одного поражения в аматорской карьере и чемпионские титулы в двух весовых категориях (пока) в профессионалах. Только его голос - своего отца - Василий слышит из угла ринга во время боя и только этому голосу он может доверять, как никому. Анатолий Николаевич лучше всех знает, что именно нужно его сыну для достижения цели, а цели у него амбициозные и, кажется, этот тандем, отца и сына, способен достичь их всех.

Вот и еще одна причина успеха украинца - амбициозность. О своих намерениях стать чемпионом Ломаченко не скрывал как только ворвался в профи-ринг. Он сразу дал понять, что хочет только лучших соперников, ведь это единственный способ доказать, что он сам - лучший. И если кто-то и не воспринимал эти его заявления всерьез, то ровно до его первого боя, в котором он доказал серьезность своих стремлений.

И несмотря на уверенность в себе, амбиции и все достижения, Ломаченко удается оставаться скромным спортсменом. Похоже, скромность можно назвать еще одним секретом его успеха. Он никогда не бросает необдуманных выражений в сторону своих соперников, чего не скажешь об оппонентах, и сдержанно реагирует на их выбросы в свою сторону, лишь улыбаясь в ответ и предлагая ответить в ринге. Но там, где заканчиваются слова и начинается бокс, Вася всегда красноречивее своего соперника. Вот здесь и начинается его ответ, который приводит его к очередной победе. Но большинство его соперников не учатся на чужих ошибках, поэтому чаще всего история повторяется.

"Чемпионом можешь ты не быть, но человеком быть обязан" - эти слова написаны на стене родного зала в Белгород-Днестровском, где Ломаченко начинал свое знакомство с боксом и, кажется, именно этому лозунгу следует он по жизни.

Совсем скоро наш чемпион проведет свой первый бой в легком весе. Если Ломаченко одержит победу и выиграет титул, то станет чемпионом в трех весовых категориях. И это будет рекорд, так как за 12 боев добиться успеха в трех дивизионах не удавалось никому.

Его нынешний соперник Хорхе Линарес, как и его предшественники, бросил в адрес Ломаченко пару самоуверенных фраз, а тот, как всегда, отложил свой ответ до боя. Ну, а нам остается наслаждаться этим "разговором" в ринге и наблюдать, как боксерская машина под названием "Василий Ломаченко" продолжает двигаться вперед.

Анна Радченко, iSport.ua