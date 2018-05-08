Ломаченко: Я быстрее всех в истории стану чемпионом мира в трех весовых категориях

Василий Ломаченко уверен в победе над Хорхе Линаресом.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко считает, что одержит победу над своим соперников Хорхе Линаресом, с которым встретится 12 мая.

В случае победы украинца, он покорит третью для себя весовую категорию всего за 12 боев и быстрее всех в истории станет чемпионом в трех дивизионах.

"В субботу я быстрее всех в истории стану чемпионом мира в трех весовых категориях. Я готов", – написал Ломаченко на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ломаченко должен будет освободить один из титулов, если одержит победу на Линаресом.

Напомним, бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 13 мая в 2:00 по Киеву.

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