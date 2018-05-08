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Ломаченко: Я быстрее всех в истории стану чемпионом мира в трех весовых категориях

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Василий Ломаченко уверен в победе над Хорхе Линаресом.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко считает, что одержит победу над своим соперников Хорхе Линаресом, с которым встретится 12 мая.

В случае победы украинца, он покорит третью для себя весовую категорию всего за 12 боев и быстрее всех в истории станет чемпионом в трех дивизионах.

"В субботу я быстрее всех в истории стану чемпионом мира в трех весовых категориях. Я готов", – написал Ломаченко на своей странице в Instagram.

Saturday I’ll become the quickest 3 weight world champion in history. I’m ready. #LinaresLoma

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Ранее сообщалось, что Ломаченко должен будет освободить один из титулов, если одержит победу на Линаресом.

Напомним, бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 13 мая в 2:00 по Киеву.

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Теги: Хорхе Линарес, Василий Ломаченко, бокс
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vicinq    09.05.2018, 16:35
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vicinq
Вася давай ! Украина с тобой...
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