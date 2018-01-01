Президент WBC: Все идет к тому, что Головкин и Альварес встретятся в сентябре

Маурисио Сулейман выразил надежду на то, что реванш Головкин - Альварес все-таки состоится.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что надеется увидеть бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса и отметил, что все идет к тому, что бой таки состоится в сентябре этого года.

"Нельзя представить себе бой лучше, чем Головкин - Альварес! Я надеюсь, что команды боксеров достигнут соглашения, так как публика ждет этого боя. Не хочу забегать вперед, но пока все выглядит так, что Геннадий и Сауль сразятся в сентябре", - цитирует Сулеймана BoxingScene.

Ранее сообщалось, что по словам Головкина, вероятность проведения боя с Альваресом - 10 процентов.

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