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Линарес: Я должен быстро прочитать Ломаченко в ринге

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Хорхе Линарес признался, что иногда не чувствует себя чемпионом.
Хорхе Линарес
Хорхе Линарес
instagram.com/jorgelinares

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес рассказал, каким видит своего соперника украинца Василия Ломаченко и намерен быстро прочитать его в ринге.

"Иногда я не чувствую себя чемпионом. Он - чемпион. Каждый раз, когда я прихожу в зал, я чувствую себя соперником. Потому что я вижу его каждый день. Он очень умный. Я должен увидеть Ломаченко в ринге и быстро его прочитать. Я думаю, он будет очень быстрым в ринге. Я все это должен понять в первом раунде", - сказал Линарес.

Ранее Линарес заявил, что Ломаченко совершает в ринге одни и те же маневры.

Напомним, бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 13 мая в 2:00 по Киеву.

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Теги: Хорхе Линарес, Василий Ломаченко, бокс
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