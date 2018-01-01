Шатерникова: Каждый раз, когда смотрю бои Ломаченко, понимаю, что вижу гения

Алина Шатерникова объяснила, что ждет Хорхе Линареса в бою с Василием Ломаченко.

Вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины и бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова поделилась мнением о том, что ждет Хорхе Линареса в бою против украинца Василия Ломаченко.

"Каждый раз, когда я смотрю Васины бои, есть трепет, ведь я понимаю, что в ринге я вижу гения. Да, это моя субъективная оценка.

Важную роль в этом бою будет играть та тактика, которую выберет Линарес против боксера с высочайшей скоростью работы рук; против боксера, который читает всех своих соперников. Васин компьютер – его голова – работает настолько высокотехнологично, что он может предвидеть действия своих соперников. Линаресу придется противостоять боксеру, который способен работать в рваном темпе, который может работать точными одиночными ударами. Ломаченко разнообразен настолько, что трудно предположить и просчитать, каким он будет в каждом раунде. Василий умеет меняться и умеет в раундах быть разным – разная работа рук и ног, а также скорость. Он может неожиданно взорваться, и его комбинация может состоять из энного количества ударов. Всему этому Линаресу нужно будет противостоять. Тут должна быть идеальная физическая подготовка. Функционально Линарес должен быть готов на самом высоком уровне. Но кроме функционалки, должна присутствовать тактика, боксерское мышление и реализация этой тактики в ринге", - рассказала Шатерникова в интервью Luckypunch.net.

Ранее Хорхе Линарес заявил, что Ломаченко совершает в бою одни и те же маневры.

Напомним,

Напомним, бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 13 мая в 2:00 по Киеву.

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