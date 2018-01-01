Линарес: Ломаченко в ринге часто совершает одни и те же маневры

Хорхе Линарес не раскрыл всех секретов подготовки к бою с украинским боксером.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес, который 12 мая встретится с обладателем титула WBO в полулегком весе Василием Ломаченко, заявил, что украинец в ринге совершает одни и те же маневры. Линарес понимает, что главным в поединке будет скорость и работа ног, но всех секретов подготовки не раскрыл.

"Ломаченко очень быстро работает руками и передвигается. Но, находясь в ринге, он часто совершает одни и те же маневры.

В нашем поединке главным будет работа ног, их передвижение и скорость. Есть еще одна стратегия, над которой я работаю. Не могу о ней сказать, но вы ее увидите во время боя. Ломаченко очень хорошо знает свои возможности, но и я неординарный боксер", - цитирует Линареса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Ломаченко должен будет освободить один из титулов, если одержит победу на Линаресом.

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