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Ломаченко должен лишиться одного из титулов, в случае победы над Линаресом

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Василий Ломаченко решит, в каком дивизионе продолжать боксировать.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко, в случае своего успеха в поединке против венесуэльца Хорхе Линареса и завоевания титула WBA в легком весе, должен будет освободить один из поясов, сообщает BoxingScene.

По информации издания, WBO даст украинцу 10 дней с момента боя с Линаресом на то, чтобы определиться с дивизионом, в котором он будет выступать.

Сообщается, что Ломаченко склонен к тому, чтобы выступать в легком весе. В таком случае, он освободит свой титул WBO, который оспорят Масаюки Ито и Кристофер Диас.

Напомним, бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 13 мая в 2:00 по Киеву.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, WBO, WBA, бокс
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