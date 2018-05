Ломаченко - Линарес: что нужно знать о бое

Украинский чемпион по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке попробует взять очередную вершину в виде чемпионского пояса в третьей для себя весовой категории. Соперником украинца станет обладатель титула WBA в легком весе Хорхе Линарес. На кону боя будет стоять титул Линареса.

Хорхе Линаресу 32 года. Чемпион мира в полулегкой (WBC, 2007—2008), 2-й полулегкой (WBA, 2008—2009) и легкой (WBC, 2014—2016; WBA, 2016 — н. в.; The Ring, 2016 — н. в.) весовых категориях. На профессиональном ринге провел 47 боев, в 44 из которых отпраздновал победу. Больше о сопернике украинца читайте в нашем материале.

Разговоры о поединке велись давно и даже промоутеры Ломаченко и Линареса договорились о бое, а сам Ломаченко в интервью сказал, что, скорее всего, следующим его соперником стент Линарес, но лишь 12 марта - за два месяца до боя - Ломаченко подтвердил бой против Линареса.

В тот же день Ломаченко начал подготовку к бою, а спустя еще день стало известно, что боксеры поставили подписи под контрактом на бой. Еще через несколько дней промоутеры Линареса объявили о бое крутым промо.

