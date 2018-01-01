Объявлены первые имена нового сезона Всемирной боксерской суперсерии

Турнир пройдет в полусреднем и легчайшем весовых категориях.

Следующий сезон Всемирной суперсерии бокса пройдет в первом полусреднем (до 63,5 кг) и легчайшем (до 53,5 кг) весовых дивизионах.

Об этом сообщает авторитетный журналист ESPN Дэн Рафаэль, также объявив имена восьми участников второго сезона.

Удалось собрать представительный состав в турнире полусредневесов:

Чемпион WBA Кирилл Релих из Беларуси в первом раунде сразится с экс-чемпионом Эдуардом Трояновским из России, который имеет статус обязательного претендента.

В другом четвертьфинале еще один белорус Иван Баранчик встретиться с Энтони Йигитом со Швеции. На кону боя будет вакантный пояс чемпиона по версии IBF.

Также точно в турнире выступит "временный" чемпион WBC Риджис Прогрейс из США. Есть вероятность, что его соперником может стать победитель поединка первого и второго номера рейтинга WBC украинца Виктора Постола с британцем Джошем Тейлором.

Боксеры по линии WBO, где пояс чемпиона является вакантным, пока неизвестны.

В легчайшем весе пока есть договоренность о выступлении троих чемпионов мира - Золани Тете из ЮАР (чемпион WBO), Райан Барнетт из Северной Ирландии (чемпион WBA), Эммануэль Родригес из Пуэрто-Рико (чемпион IBF). Пояс чемпиона по версии WBC в этом весе вакантно.

Точные даты проведения WBSS в новых весовых категориях пока неизвестны.

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