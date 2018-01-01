В команде Головкина заговорили о бое с Муратой осенью

Геннадий Головкин заинтересован в поединке в Японии.

Чемпион WBC, WBA Super, IBF в среднем весе Геннадий Головкин может осенью провести бой японским боксером Риотой Муратой, если не удастся договориться с мексиканцем Саулем Альваресом.

"У Геннадия достаточно вариантов и Мурата - один из них. Риота показывает невероятные телевизионные рейтинги у себя на родине. Он обязательный претендент на титул WBA, и встреча с Головкиным подарила фанам потрясающий бой.

Конечно, основным вариантом остается реванш с Канело, но сейчас средний вес кажется полным возможностей, и все эти ребята вроде как хотят драться с Головкиным", - отметил промоутер Головкина Том Леффлер.

Отметим, что iSport.ua среди возможных соперников Головкина в следующем бою называл Риоту Мурату.

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