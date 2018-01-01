Катмен Ломаченко: Василий должен быть готов к 12 раундам против Линареса

В команде Василия Ломаченко прекрасно знают о сильных сторонах Хорхе Линареса.

Катмен Василия Ломаченко Расс Анбер рассказал о сильных сторонах Хорхе Линареса, заявив, что украинца ждет 12 тяжелых раундов.

"Отдаю Линаресу миллион процентов уважения.Он боксер с большим сердцем. Он не боится ездить по миру и драться с кем-угодно. Он отличный панчер с хорошим левым хуком. Он большой парень с широкими плечами. Поэтому Василию нужно быть очень аккуратным, так как габариты будут важным фактором в этом противостоянии.

Ломаченко – очень талантливый боксер. Но когда я говорю про какой-то бой, то не переживаю за своего бойца, а смотрю на соперника. Я хочу знать, что он собой представляет и на что способен. Я очень уважаю Линареса, знаю, что он умеет, а также как боксирует и как пробивает. Василий со своей техникой, со своим талантом должен справиться с тем, что ему предложит Хорхе.

Со своей стороны, я считаю, что мы должны быть готовы к 12 раундам, 12 тяжелым раундам. Линарес, даже если будет проигрывать, он будет стараться идти вперед, даже если получит по лицу. Но он будет оживать, поэтому важно быть готовыми каждую минуту на протяжении всех 12-ти раундов. Линарес очень смелый, сильный воинственный. Он так просто не сдастся. Если Василий создаст ему проблемы, он продолжит попытки сражаться. И Хорхе будет стараться доставлять сильные удары", – отметил Анбер в комментарии YouTube-каналу BazabetTV.

Отметим, что катмен – специалист, который занимается подготовкой организма боксера к телесным повреждениям на ринге.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.

Также iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Ломаченко – Линарес.

Ранее катмен Ломаченко объяснил, зачем Василий перешел в легкий вес.

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