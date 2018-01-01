Бетербиева обязали встретиться с незнающим поражений британцем
IBF санкционировала бой Артура Бетербиева против Каллума Джонсона.
Международная федерация бокса (IBF) решила, что чемпион в полутяжелом весе Артур Бетербиев обязан провести защиту титула против непобежденного британца Каллума Джонсона.
IBF уже санкционировала бой и обязала команды бойцов провести переговоры о месте и дате боя.
32-летний британец Джонсон одержал 17 побед в 17 боя, тогда как у россиянина 12 побед в 12 боях.
Напомним, последний бой Бетербиев провел в ноябре 2017 года, победив немца Энрико Келлинга.
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