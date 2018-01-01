Ломаченко идет по пути великих боксеров, поднимаясь в весовых категориях – катмен

Катмен Василия Ломаченко считает, что у украинца есть все шансы, чтобы стать великим боксером.

Катмен Василия Ломаченко Расс Анбер объяснил, почему украинец вынужден был подняться в легкий дивизион.

"Василию пришлось подняться в следующую весовую категорию потому что у него нет оппонента, с которым можно драться. Он является жертвой той же проблемы, что была в свое время и у Роя Джонса: отсутствие добротного соперника. Все думали, что для Василия таким станет Ригондо, но это был его едва ли не самый легкий бой в карьере.

Чтобы дать Ломаченко новые вызовы и увидеть пределы его силы, мы заставляем его подниматься в весе – 126, 130, 135 фунтов. Хотим, чтобы он дрался с большими ребятами, чтобы показал, насколько может быть крутым боксером. Если он будет сидеть в дивизионе 130 фунтов, то будет драться с ноунеймами за небольшие деньги. Не будет никакого внимания, никакого величия в таких боях. Так что Ломаченко нужно принять эти вызовы.

Все великие боксеры, такие как Шугар Рэй Робинсон, Рой Джонс, они вынуждены были подниматься в весе, драться с парнями, которые крупнее их и являлись более опасными соперниками, чтобы доказать свое величие. Василий движется тем же путем", – отметил специалист в комментарии YouTube-каналу BazabetTV.

Отметим, что катмен – специалист, который занимается подготовкой организма боксера к телесным повреждениям на ринге.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.

Также iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Ломаченко – Линарес.

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