Стивенсон: Ковалев не хочет драться со мной, а не наоборот

Адонис Стивенсон считает, что Ковалев боится проводить с ним поединок.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон подчеркнул, что чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев избегает встречи с ним.

"Со слов россиянина ситуация выглядит так, что я избегаю боя с Ковалевым, но это не так. На самом деле это Сергей не хочет драться со мной, потому что он опасается боксеров-панчеров. Даже Андре Уорд с не самыми сильными ударами победил Ковалева, а против панчера Сергея ждет тот же результат", — цитирует Стивенсона Boxingscene.

Ранее сообщалось, что судьба боя Стивенсона и Джека зависит от Альвареса.

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