Ломаченко прибыл в Нью-Йорк на бой с Линаресом

Поединок Ломаченко - Линаерс состоится 12 мая.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко прибыл в Нью-Йорк на бой против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса. Фото опубликовано на официальной странице Ломаченко в Facebook.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.

iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Ломаченко - Линарес.

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