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Олд Траффорд может принять боксерский поединок года

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Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут встретиться в "Театре мечты".
Олд Траффорд
Олд Траффорд
Getty Images

Переговоры о возможном поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO и обладателям титула WBC Деонтеем Уайлдером вышли на финальную стадию. Последний даже отправил британцу контракт на 50 миллионов долларов.

По информации The Sun, соглашение будет подписано в ближайшее время, а сам бой состоится до конца нынешнего года на домашней арене футбольного клуба Манчестер Юнайтед – Олд Траффорд.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что вероятность встречи с Деонтеем Уайлдером равна 95%.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Олд Траффорд
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