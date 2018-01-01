Олд Траффорд может принять боксерский поединок года

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут встретиться в "Театре мечты".

Переговоры о возможном поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO и обладателям титула WBC Деонтеем Уайлдером вышли на финальную стадию. Последний даже отправил британцу контракт на 50 миллионов долларов.

По информации The Sun, соглашение будет подписано в ближайшее время, а сам бой состоится до конца нынешнего года на домашней арене футбольного клуба Манчестер Юнайтед – Олд Траффорд.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что вероятность встречи с Деонтеем Уайлдером равна 95%.

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