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Спарринг-партнер Ломаченко: Василий будто из Матрицы

Комментариев: 2
Энтони Санчес восхищен встречей с Василием.
Василий Ломаченко и Энтони Санчес
Василий Ломаченко и Энтони Санчес
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Энтони Санчес (9-1-1, 9 КО), бывший спарринг-партнер Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), отметил, что украинский боксер имеет реальные шансы победить Хорхе Линареса (44-3, 27 КО):

"Ломаченко будто из Матрицы. Это сумасшествие, я был с ним в ринге два раунда по минуте, но мне показалось, что они были по пять минут. Он думает, думает, думает. Он был везде, казалось, что у него, как минимум, 12 рук.

Линарес тоже звал меня спарринговать. Если честно, то в детстве Линарес был моим любимым боксером. Но на самом деле, я думаю, что пять лет назад он мог выиграть у Ломаченко. Да, сейчас на его стороне ударная сила и опыт, но украинец имеет больше шансов".

Напомним, бой Ломаченко – Линарес состоится в ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке. 

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Теги: Василий Ломаченко, Энтони Санчес, Хорхе Линарес, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.05.2018, 15:40
Оценка:  0
гость
...твой голос звучит
гость  (аноним)  08.05.2018, 15:35
Оценка:  -1
гость
Как будто из Задницы.....
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