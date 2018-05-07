Бивол проведет следующий бой летом в США
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, когда планирует вернуться на ринг.
"Мой следующий поединок предварительно намечен на начало августа в США. В связи с этим скоро стартует первый этап подготовки к предстоящему бою, и мы с командой отправимся в Кисловодск, где проведём общефизический сбор.
Кто будет моим соперником, пока не знаю, но уже есть кандидатуры и, надеюсь, вскоре его имя будет объявлено.
Что касается моего настроения и самочувствия, то с ними как всегда всё в порядке. Готов к любому вызову. Впереди почти три месяца тренировок и защита титула, так что без боевого настроя никуда", – написал россиянин в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что Ковалев встретится с Биволом в следующем году.
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