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Арум: Хочу увидеть, как Ломаченко будет справляться с новыми вызовами

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Промоутер Ломаченко прокомментировал движение Василия по весовым категориям.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко, отметил, что в случае победы над обладателем пояса WBA Хорхе Линаресом все следующие соперники украинца будут превосходить его в антропометрии. 

"Огромный вызов для Ломаченко. Помните, Василий на самом деле является полулегковесом, который поднялся во второй полулегкий вес (до 59 кг – прим.). А сейчас ему предстоит бой против бойца легкого веса. Если он побьет Линареса, то все следующие соперники Ломаченко будут превосходить его в антропометрии.

Думаю, он справится с этой задачей. Но вскоре нам предстоит узнать наверняка. Все вы знаете, что я – преданный поклонник таланта Ломаченко. Впереди у него еще множество вызовов. И я с нетерпением жду, хочу увидеть, как он будет справляться с новыми вызовами", - передает слова Арума BoxingScene.

Смотрите также, как Ломаченко готовился к важнейшему бою в своей карьере.

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Теги: Боб Арум, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
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