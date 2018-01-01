Арум: Хочу увидеть, как Ломаченко будет справляться с новыми вызовами

Промоутер Ломаченко прокомментировал движение Василия по весовым категориям.

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко, отметил, что в случае победы над обладателем пояса WBA Хорхе Линаресом все следующие соперники украинца будут превосходить его в антропометрии.

"Огромный вызов для Ломаченко. Помните, Василий на самом деле является полулегковесом, который поднялся во второй полулегкий вес (до 59 кг – прим.). А сейчас ему предстоит бой против бойца легкого веса. Если он побьет Линареса, то все следующие соперники Ломаченко будут превосходить его в антропометрии.

Думаю, он справится с этой задачей. Но вскоре нам предстоит узнать наверняка. Все вы знаете, что я – преданный поклонник таланта Ломаченко. Впереди у него еще множество вызовов. И я с нетерпением жду, хочу увидеть, как он будет справляться с новыми вызовами", - передает слова Арума BoxingScene.

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