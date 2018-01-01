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Джек: Ломаченко тоже не встречался ни с кем похожим на Дэвиса

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Шведский боксер считает и Ломаченко, и Дэвиса потрясающими спортсменами.
Ломаченко – Дэвис
Ломаченко – Дэвис
talksport.com

Претендент на титул WBC в полутяжелом дивизионе Баду Джек высказал свое мнение о потенциальном поединке между Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом.

"Я не знаю, готов ли Дэвис к бою против Ломаченко, но скажу вам, что Ломаченко тоже не встречался ни с кем похожим на него. Дэвис очень быстр и по-настоящему сильно умеет бить. Мне нравится то, как он проводит свои бои. В принципе, он мог бы набраться еще опыта перед таким боем, но не знаю. Это решение должен принять только он сам и его команда. И он, и Ломаченко – оба потрясающие бойцы", – приводит слова шведа FightHype.

Ранее Джервонта Дэвис назвал свои условия на бой против Василия Ломаченко.

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Теги: бокс, Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко, Баду Джек
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