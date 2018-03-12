Ломаченко – Линарес: как украинец готовился к важнейшему бою в своей карьере

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой против Хорхе Линареса.

Василий Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке попробует взять очередную вершину в виде чемпионского пояса в новой для него весовой категории. Соперником украинца станет обладатель титула WBA в легком весе.

Известно, что он традиционно "разбил" лагерь в США. Накануне Хай-тэк также провел открытую тренировку, где журналисты сумели посмотреть занятие нашего боксера и задать ему ряд вопросов, но в целом информации о его подготовке мало.

Благо мы живем в XXI веке, а спортсмены активно используют социальные сети. Исключением не стал и наш Василий, регулярно публикуя видео с тренировочных сессий и рапортуя своим болельщикам о физическом состоянии.

Начал Ломаченко подготовку с легких разминок на побережье океана:

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 12 Мар 2018 в 10:32 PDT

И только после этого перебрался в спорт зал:

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 14 Мар 2018 в 7:14 PDT

В США украинец очень популярен. Один из поклонников не мог поверить своему счастью, когда встретил Ломаченко накануне боя его соотечественника и просто товарища – Александра Гвоздика.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 17 Мар 2018 в 8:12 PDT

Эксперты всегда отмечали скорость рук Василия:

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 23 Мар 2018 в 9:05 PDT

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 23 Мар 2018 в 2:13 PDT

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 22 Мар 2018 в 9:49 PDT

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 4 Май 2018 в 7:23 PDT

Ноги, как мы видим, у него тоже в полном порядке:

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 29 Апр 2018 в 11:50 PDT

В тренировочную программу входил и функциональный тренинг:

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 26 Апр 2018 в 8:00 PDT

А также упражнения на скорость принятие решений:

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 27 Апр 2018 в 12:17 PDT

Помогали ему готовится российский боксер Александр Беспутин:

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 18 Апр 2018 в 12:28 PDT

И соотечественник Дмитрий Митрофанов:

Публикация от Alexander Besputin (@besputin_official) 31 Мар 2018 в 11:49 PDT

Ну и как же без отдыха. Ломаченко не отказал себе прокатиться на Range Rover:

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 6 Май 2018 в 9:37 PDT

Поплавать в бассейне:

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 6 Май 2018 в 8:18 PDT

И положить "трехочковый" не хуже, чем Стефен Карри, которому Василий в последствии передал привет.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 16 Апр 2018 в 6:17 PDT

А все это под аккомпанемент флага родного города Аккермана (ныне Белгород-Днестровский) в Калифорнии:

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 3 Апр 2018 в 5:22 PDT

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в городе Нью-Йорк на всемирно известной площадке Мэдисон-сквер-гарден.

iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени. Смотри также промо видео боя Ломаченко – Линарес.

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