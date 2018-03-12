Ломаченко – Линарес: как украинец готовился к важнейшему бою в своей карьере
Василий Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке попробует взять очередную вершину в виде чемпионского пояса в новой для него весовой категории. Соперником украинца станет обладатель титула WBA в легком весе.
Известно, что он традиционно "разбил" лагерь в США. Накануне Хай-тэк также провел открытую тренировку, где журналисты сумели посмотреть занятие нашего боксера и задать ему ряд вопросов, но в целом информации о его подготовке мало.
Благо мы живем в XXI веке, а спортсмены активно используют социальные сети. Исключением не стал и наш Василий, регулярно публикуя видео с тренировочных сессий и рапортуя своим болельщикам о физическом состоянии.
Начал Ломаченко подготовку с легких разминок на побережье океана:
И только после этого перебрался в спорт зал:
В США украинец очень популярен. Один из поклонников не мог поверить своему счастью, когда встретил Ломаченко накануне боя его соотечественника и просто товарища – Александра Гвоздика.
Эксперты всегда отмечали скорость рук Василия:
Ноги, как мы видим, у него тоже в полном порядке:
В тренировочную программу входил и функциональный тренинг:
А также упражнения на скорость принятие решений:
Помогали ему готовится российский боксер Александр Беспутин:
И соотечественник Дмитрий Митрофанов:
Ну и как же без отдыха. Ломаченко не отказал себе прокатиться на Range Rover:
Поплавать в бассейне:
И положить "трехочковый" не хуже, чем Стефен Карри, которому Василий в последствии передал привет.
А все это под аккомпанемент флага родного города Аккермана (ныне Белгород-Днестровский) в Калифорнии:
Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в городе Нью-Йорк на всемирно известной площадке Мэдисон-сквер-гарден.
iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени. Смотри также промо видео боя Ломаченко – Линарес.
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