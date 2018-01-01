Санчес: Головкин никогда не станет абсолютным чемпионом

Тренер казахстанского боксера порассуждал на тему возможного боя против британца Билли Джо Сондерса.

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBC Геннадия Головкина Абель Санчес подчеркнул, что его подопечный никогда не станет абсолютным чемпионом мира, поскольку чемпион WBO Билли Джо Сондерс не согласится на бой с Геннадием.

"Головкин никогда не станет абсолютным чемпионом. Сондерс никогда не будет с ним драться, потому что он ищет, где побольше заплатят.

Он ждет такой возможности, так что не хочет драться с Головкиным. Подумайте, он попросил 7 миллионов долларов за бой с Дэниэлом Джейкобсом. За бой с Головкиным он попросит деньги, как будто он Энтони Джошуа", – цитирует Санчеса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Головкин попросил об еще одной отсрочке обязательной защиты титула IBF.

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