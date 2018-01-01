Переключиться на мобильную версию

Постол: Тэйлор – техничный, напористый и неудобный соперник

Комментариев: 0
Украинец Виктор Постол назвал сильные стороны своего будущего соперника.
Виктор Постол
Виктор Постол
BoxingScene.com

Украинский боксер Виктор Постол рассказал о своей подготовке к бою с Джошом Тэйлором, а также назвал сильные стороны своего оппонента. 

"Джош Тейлор – техничный, напористый, неудобный, боксирует как в левше, так и в правше, нокаутер. Будет нелегко, так как на таком уровне слабых соперников не бывает.

Готовлюсь к бою, работаю над физическими кондициями, приступаю к спаррингам", – приводит слова Постола ресурс fightnews.info.

Напомним, что бой за звание обязательного претендента на титул WBC между Джошем Тэйлором и Виктором Постолом состоится 23 июня в Глазго (Шотландия).

Ранее iSport.ua рассказывал о том, что нужно знать о будущем сопернике Виктора Постола, Джоше Тэйлоре.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Виктор Постол, Джош Тэйлор
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь