Постол: Тэйлор – техничный, напористый и неудобный соперник
Украинец Виктор Постол назвал сильные стороны своего будущего соперника.
Украинский боксер Виктор Постол рассказал о своей подготовке к бою с Джошом Тэйлором, а также назвал сильные стороны своего оппонента.
"Джош Тейлор – техничный, напористый, неудобный, боксирует как в левше, так и в правше, нокаутер. Будет нелегко, так как на таком уровне слабых соперников не бывает.
Готовлюсь к бою, работаю над физическими кондициями, приступаю к спаррингам", – приводит слова Постола ресурс fightnews.info.
Напомним, что бой за звание обязательного претендента на титул WBC между Джошем Тэйлором и Виктором Постолом состоится 23 июня в Глазго (Шотландия).
Ранее iSport.ua рассказывал о том, что нужно знать о будущем сопернике Виктора Постола, Джоше Тэйлоре.
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