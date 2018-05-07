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Team Loma: Ломаченко представил документальный фильм о своей команде

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Василий Ломаченко опубликовал документальный фильм о людях, с которыми они работает.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Накануне украинский чемпион по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко на своей странице в Instagram анонсировал создание собственного YouTube-канала. 

Как и обещал боксер в девять часов вечера по киевскому времени на платформе появился документальный фильм "Team Loma", где рассказывается о команде Ломаченко, которая готовит его к боям, а также находится с ним в углу ринга. 

Напомним, что свой следующий бой Василий Ломаченко проведет 12-го мая против чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса. Поединок пройдет в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.

 iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

Также в середине февраля, ко дню рождения Ломаченко, вышел документальный фильм о Василии – "Боксер года".

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Team Loma
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