Джошуа: Вероятность боя с Уайлдером в этом году равна 95%

Энтони Джошуа хочет боксировать с Деонтеем Уайлдером в Великобритании.

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF, IБО британец Энтони Джошуа считает, что бой против обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера таки состоится в 2018 году, а команды боксеров находятся на заключительной стадии переговоров.

"Бой с Уайлдером состоится уже в этом году. Вероятность этого около 95%. Я действительно заинтересован в предложении Уайлдера. Считаю, дальше нет никакого смысла обсуждать финансовую сторону вопроса. Но, как говорится, дьявол в деталях. Я ведь не из тех, кто готов просто продать свои титулы.

Сторона Уайлдера хочет заполучить контроль над ситуацией. Я хочу драться в Великобритании, а они хотят сделать бой в США. Вероятно, бой состоится в конце года. У нас есть время на переговоры. Поверьте, мы полностью сконцентрированы на том, чтобы договориться", – приводит слова Джошуа издание Sky Sports.

Ранее промоутер британца Эдди Хирн заявил, что вероятность боя его клиента против Деонтея Уайлдера равна 70%.

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