Уорд не променяет сьемочную площадку на бой с Беллью

Андре Уорд отреагировал на вызов Тони Беллью.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд не принял вызов Тони Беллью, заявив что у него полно дел в кино индустрии.

"Я только что вернулся со съемочной площадки, где проходят съемки фильма "Крид 2". И прямо сейчас направляюсь на другую съемочную площадку – на съемки шоу "Претендент". Как видите, у меня все отлично. Я сфокусирован сейчас на том, чем занимаюсь. Но хочу пожелать Тони всего самого лучшего", – приводит слова Уорда ресурс vringe.com.

После победы над Дэвидом Хэем Беллью кинул вызов Александру Усику, Мурата Гассиеву и Андре Уорду. Смотрите также видео нокаута в поединке Беллью – Хэй.

Ранее сообщалось, что команды Беллью и Уорда ведут переговоры о бое.

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