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Редкач: У Ломаченко и Линареса будет конкурентный бой и хорошее развлечение

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Молина отказался проводить реванш с Редкачем.
Иван Редкач
Иван Редкач
facebook.com/vanyajunito.redkach

Украинский боксер Иван Редкач, который вернется на ринг 9 июня, назвал фаворита в поединке Ломаченко – Линарес.

"Джон Молина отказался давать мне реванш, сказал, что хочет драться с Лукасом Маттисе, но ничего, все нормально. В следующий раз. С кем я буду драться 9 июня? Вероятно, со сложным соперником.

Ломаченко? Он невероятный боксер, ну а Линарес.. я помогал ему готовиться к трем поединкам, но не к бою с Ломаченко. Хорхе очень быстрый, с очень хорошей техникой. Если он хорошо подготовится, то это будет конкурентный бой и хорошее развлечение.

Но я отдаю этот бой Ломаченко из-за его опыта в боксе. Он особенный потому, что выделяется умом, скоростью, генетикой и отличной техникой", - цитирует Редкача xsport.ua.

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Теги: Иван Редкач, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, Джон Молина
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