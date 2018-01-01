Ломаченко – Линарес: промо видео боя

Представляем вашему вниманию промо ролик, посвященный боксерскому поединку между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом.

Василий Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке проведет поединок против Хорхе Линареса, в котором поборется за чемпионский пояс WBA в легком весе.

Транслятор встречи телеканал Интер представил промо видео, посвященный вечеру бокса Ломаченко – Линарес.

"Это – главный бой в его карьере на главной боксерской арене мира. Это – новая весовая категория и сильнейший противник в ней. Это – очередной мировой рекорд за скоростью завоевания титулов. Это – возможность. Это – вызов. Это – большой бокс!

Василий Ломаченко против Хорхе Линареса в Мэдисон-сквер-гарден", – идет речь в ролике.

Отметим, что iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя, которая начнется 13 мая в 2:00 по киевскому времени.

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