Геннадий Головкин: что дальше?

iSport.ua выбирает пять вариантов соперников для Геннадия Головкина.

Головкин 5 мая провел бой с Ванесом Мартиросяном. Поединок ожидаемо не получился конкурентным – чемпион нокаутировал претендента во втором раунде.

Благодаря победе Головкин повторил рекорд Хопкинса, защитив титулы в 20-й раз подряд, но теперь у его болельщиков и любителей бокса возник вопрос "что дальше?". Попробуем разобраться, кто может стать следующим соперником Геннадия Головкина.

Сауль Альварес

Самый предпочтительный вариант для Головкина. Именно с Альваресом в мае должен был встретиться казахстанский боксер, но мексиканец попался на допинге и был дисквалифицирован на полгода.

Ожидается, что с ближайшие дни стороны вновь сядут за стол переговоров для обсуждения реванша, который может состояться в сентябре. Вариант и денежный, и в спортивном плане Геннадию есть, что доказывать.

Сергей Деревянченко

Судя по всему, самый нежелательный вариант для Головкина, учитывая нераскрученность украинца и малую финансовую выгоду от поединка.

Украинец является обязательным претендентом по версии IBF – самой строгой из боксерских организаций, которая уже поставила Головкину ультиматум.

Скорее всего, IBF не даст Головкину вторую отсрочку для обязательной защиты титула, поэтому перед ним будет стоять выбор – принять вызов украинца или отказаться от пояса.

Есть вариант, что Головкин ради сохранения пояса проведет бой с Деревянченко у себя дома в Казахстане. Он давно обещает провести бой на Родине, а украинца там знают за выступлением в WSB за команду Астана Арланс.

Билли Джо Сондерс

После встречи с Саулем Альваресом бой с Сондерсом самый желаемый для Головкина, потому что, британец является обладателем пояса по версии WBO. Это единственный пояс, которого казахстанцу не хватает для того, чтобы стать абсолютным чемпионом.

Поединок может принести немало прибыли, да и сам Сондерс не против этого боя, но пока просит у Головкина очень много денег за бой и это является главной проблемой в переговорах.

Риота Мурата

Японский боксер, который является клиентом Боба Арума. Японец заявил о себе еще на Олимпиаде в Лондоне, выиграв золотую медаль, а сейчас приблизил себя к чемпионскому бою, в конце прошлого года завоевав титул "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA.

Мурата – нераскрученный боксер в США, но в отличии от Деревянченко, бой с Муратой может принести неплохие деньги, если провести его в Японии. Отношение к боксу в Стране восходящего солнца несколько иное, чем в той же Америке. Поединок такого рода оценивался бы как целое событие, за которое платили бы немалые деньги. Причем не только зрители, но и потенциальные спонсоры, от которых и сам Мурата получает большие деньги.

Дэниэль Джейкобс или Джермалл Чарло

Еще два официальных претендента для Головкина. После недавней победы над поляком Мацеем Сулецки Дэниэл стал обязательным претендентом на чемпионский титул WBA, а Чарло являеся претендентом на титул по линии WBC.

Джейкобс, возможно, стал первым, кто дал конкурентный бой Головкину, проведя с ним все 12 раундов. Чарло – пока восходящая звезда, хотя и многообещающая со своими 27 боями без поражений.

Сейчас Джейкобс и Чарло ведут переговоры о поединке и более реальной видится их очная встреча, но в случае проблем с переговорах у них, и если у Головкина не будет складываться с поединком против кого-то из списка выше, Джейкобс и Чарло стали бы отличными вариантами.

Виталий Володько, iSport.ua

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